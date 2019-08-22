وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

وقال إسبر، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مساء الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "ليست لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني

مشاركتك بها".

وفي إجابة عن سؤال توضيحي حول ما إذا كان بإمكانه تأكيد مقتل حمزة، أضاف إسبر، الذي تحدث في أول مقابلة له منذ توليه رسميا منصب وزير الدفاع الأمريكي: "هذا ما أفهمه".

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، مطلع أغسطس الحالي، أن بن لادن قتل

خلال العامين الأخيرين في عملية نفذت بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.

لكن رئيس البلاد، دونالد ترامب، وغيره من كبار المسؤولين رفضوا تأكيد مقتل نجل مؤسس "القاعدة" أو نفيه علنا، وقال سيد البيت الأبيض للصحافيين: "لا أريد التعليق".

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، وهو من زوجته الثالثة، ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.