تصدت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، لهجوم لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران،في مدينة الحديدة غربي البلاد.
وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أنمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي مدينة الصالح، داخل مدينة الحديدة.
وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيا، أجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يصد هجوماً للمليشيا الحوثية في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.