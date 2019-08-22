تصدت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، لهجوم لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مدينة الحديدة غربي البلاد. في مدينة الحديدة غربي البلاد. وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي مدينة الصالح، داخل مدينة الحديدة. مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي مدينة الصالح، داخل مدينة الحديدة.

وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيا، أجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يصد هجوماً للمليشيا الحوثية في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.