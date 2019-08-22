وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
وبين أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي، لافتاً إلى استمرار التحالف تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
التطور الميداني
ميدانياً، صدت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوما لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مدينة الحديدة غربي البلاد. وأعلن موقع سبتمبر نت أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت مساء الأربعاء، التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي مدينة «الصالح»، داخل مدينة الحديدة، مشيراً إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية.
مجلس الوزراء يواصل
على الصعيد نفسه، واصل مجلس الوزراء اليمني اجتماعاته واستمع أمس إلى إحاطات من وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية عن الجهود التي تقودها المملكة لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن، مجددا تقديره الكبير للدور الأخوي للمملكة في تجاوز تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في عدن.
استمرار عمل المؤسسات
وأكد مجلس الوزراء استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، وشدد على جميع موظفي الدولة ضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.