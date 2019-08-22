التحالف: اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثي

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، أمس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار «مسيّرة» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبين أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي، لافتاً إلى استمرار التحالف تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التطور الميداني

ميدانياً، صدت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوما لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مدينة الحديدة غربي البلاد. وأعلن موقع سبتمبر نت أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت مساء الأربعاء، التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي مدينة «الصالح»، داخل مدينة الحديدة، مشيراً إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية.

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مجلس الوزراء يواصل

على الصعيد نفسه، واصل مجلس الوزراء اليمني اجتماعاته واستمع أمس إلى إحاطات من وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية عن الجهود التي تقودها المملكة لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن، مجددا تقديره الكبير للدور الأخوي للمملكة في تجاوز تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في عدن.

استمرار عمل المؤسسات

وأكد مجلس الوزراء استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، وشدد على جميع موظفي الدولة ضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.