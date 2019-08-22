ماكرون: أوروبا لن تتهاون إزاء تنقيب تركيا غير القانوني قبالة قبرص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يتهاونا حيال تصرفات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأعرب ماكرون خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس، عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص حيال الأفعال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأكد في تصريحات صحفية، أن "اليونان تواجه زيادة في التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي وفرنسا لن يبديا أي تسامح حيال هذه المسألة"، معرباً عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص ضد الأعمال التركية غير القانونية.

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وكان الاتحاد الاوروبي أقر في منتصف يوليو الماضي سلسلة من الإجراءات السياسية والمالية في إطار فرض عقوبات على تركيا لمواصلتها أعمال التنقيب بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية القبرصية، رغم التحذيرات الأوروبية.

وأهم إجراء اتخذ في هذا الإطار، هو اقتطاع 145،8 مليون يورو من المبالغ الأوروبية التي يفترض أن تستفيد منها تركيا عام 2020.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الخميس بالعقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي على أنقرة، وقال في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، إن "الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن إجراءات مزعومة لا يضر بنا بقدر ما يضر بنفسه". وتابع: "نواصل نشاطاتنا في مجال التنقيب، وسنواصل ذلك بالعزم نفسه".