إطلاق حملة أمنية واسعة لتعزيز الاستقرار في عدن

عدن (الاتحاد)

أطلقت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن حملة واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع حمل السلاح داخل مديريات المحافظة وذلك ضمن الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع واستعادة السكينة العامة.

ونشرت وحدات أمنية تابعة للشرطة المحلية نقاطا تفتيشية في عدد من الشوارع الرئيسية ومداخل المديريات لتعقب أي عناصر مسلحة وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. كما داهمت قوات الأمن عددا من الأسواق الشعبية المخصصة لبيع الأسلحة والذخائر وضبطت عددا من بائعي الأسلحة إلى جانب كميات من القطع التي كانت بحوزة عدد من العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن التحركات الأمنية بدأت فعلياً بتنفيذ حملة لمنع ظاهرة حمل السلاح وتعزيز الاستقرار في مختلف مديريات عدن الثماني، موضحاً أن الحملة لقيت ترحيباً شعبياً واسعاً من قبل الأهالي.

وأكد اللواء شلال شائع مدير أمن عدن، أن هناك تنسيقا مشتركا مع كافة الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع أية ظواهر دخيلة تهدد أمن واستقرار المدينة، مشيراً إلى أن الحملة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أيامها الأولى وتمت مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن التحركات الأمنية رافقتها خطة أخرى لجهاز شرطة المرور التي قامت بحملة أمنية لضبط السيارات المجهولة وغير المرخصة، موضحاً أن الحملة مستمرة لما لها من انعكاسات إيجابية في استتباب الأمن والاستقرار في عدن ومحيطها وفي الحفاظ على أرواح الناس.

ولفت مدير أمن عدن إلى أن إدارة الأمن وأجهزتها الأمنية ستتعامل بكل حزم مع كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى، مؤكداً أن الأمن هو أهم ركائز الاستقرار والبناء والتنمية وأن تحقيقه يرتكز على دعم المجتمع للأجهزة الأمنية في إنجاح الحملات الميدانية.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة ميناء عدن استمرار نشاطه الملاحي والتجاري بشكل طبيعي في ظل عودة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها عقب الأحداث العسكرية التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية. وأفاد القبطان شفيع الحريري مدير عام الأرصفة في ميناء عدن أن الميناء يواصل نشاطه التجاري والملاحي بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن أرصفة ميناء عدن شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في ظل تحسين الخدمات والسعي للنهوض بالميناء وعلاقاته مع الخطوط الملاحية العالمية التي تعزز من النشاط التجاري. وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل قيادة موانئ عدن لتقديم التسهيلات والمزايا المحفزة للشركات والخطوط الملاحية وكبار المستوردين المحليين والأجانب من أجل إنعاش الميناء واستعادة مكانته المرموقة بين الموانئ العالمية.