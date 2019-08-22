الميليشيات تختطف مالكي محال تجارية في الضالع

صنعاء (الاتحاد) شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حملة اختطافات واسعة بحق ملاك المحال التجارية في محافظة الضالع جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي شنت حملة مداهمة واختطافات لأصحاب المحال التجارية في منطقة «الفاخر» غرب مدينة «قعطبة» شمالي المحافظة. وأضافت المصادر أن الميليشيات اختطفت عدداً من أصحاب المحال التجارية في سوق ومنطقة «الفاخر» وقامت بإطلاق رصاص كثيف وعشوائي باتجاه المحال. وذكرت المصادر أن الميليشيات شنت هذه الحملة في محاولة لإجبار مالكي المحال التجارية على دفع ما تسميه الميليشيات بـ«المجهود الحربي».

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