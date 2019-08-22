مصادر لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يراقب تحركات المرتزقة في الجنوب

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

قالت مصادر عسكرية ليبية إن ميليشيات مسلحة ومرتزقة تشاديين يخططون لشن هجوم على منطقة الهلال النفطي، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي تراقب تحركات المرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق ومنهم حسن موسى قائد ما تسمى «قوة حماية الجنوب» الداعمة للوفاق.

وذكرت المصادر لـ«الاتحاد» أن حكومة الوفاق تخطط لحشد دعم إقليمي ودولي لها عبر السيطرة على منطقة الهلال النفطي الإستراتيجية، مؤكدة أن رئيس حكومة الوفاق أوعز للميليشيات في جنوب البلاد لدخول الهلال النفطي والسيطرة عليه.

وتشير الحملة الإعلامية التي تقودها اللجان الإلكترونية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني إلى تمهيد الوفاق لشن هجوم على الهلال النفطي، حيث أقدم نشطاء داعمون لحكومة الوفاق وقناة الجزيرة القطرية على الترويج لأكاذيب حول وجود قوات فرنسية في منطقة الهلال النفطي ومستشارين أجانب.

وتؤمن قوات الجيش الوطني الليبي منطقة الهلال النفطي في وسط البلاد، وذلك وسط محاولات من قبل ما تسمى «قوة حماية الجنوب» التابعة لحكومة الوفاق للسيطرة على الهلال النفطي بالتحالف مع قوات الإرهابي الهارب إبراهيم الجضران.

وتصدت قوات الجيش الليبي في فبراير 2018 لهجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الهلال النفطي، وتمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين شاركوا في الهجوم على الحقول النفطية.

ورصدت قوات الجيش الليبي تحركات لإرهابيين يخططون لمهاجمة منطقة الهلال النفطي التي تضم المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى وجود أكبر ثلاثة مرافئ لشحن النفط في ليبيا.

بدورها قالت انتصار محمد، عضو المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة والمسؤول الإعلامي لغرفة عمليات سرت، إن الأوضاع تسير بوتيرة عادية في الهلال النفطي، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لتنفيذ أي أوامر تصدر إليها، موضحة أن مديريات الأمن وإدارة المباحث الجنائية ببنغازي لها دور كبير في إسناد القوات، مضيفة: «منطقة الهلال النفطي لها وضع خاص والقائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر يوليها اهتمامه».

وأشارت انتصار محمد في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن هجوما يستهدف الهلال النفطي يثير الخوف بسبب رغبة الميليشيات المسلحة في تدمير الحقول النفطية، مؤكدة أن القوات الليبية ستدفع الغالي والنفيس للحفاظ على ثروات الليبيين.

وفي طرابلس، استهدفت مُقاتلات سلاح الجو الليبي أربعة مواقع تتبع ميليشيات الوفاق، مُؤكدة أن الضربات الجوية كانت ناجحة وحققت أهدافها. وقالت شعبة الإعلام الحربي إن الجيش يرصد مواقع السجون العشوائية السرية في طرابلس، ويتابع جرائم الزج بالمخطوفين على الهوية داخلها، مُشيرة إلى أن أعدادهم بالمئات.

وشددت شعبة الإعلام الحربي على أن قوات الجيش تتحرك نحو طرابلس ضمن خطة محكمة يلتزم بها الجميع، ويعرفون من خلالها الأوقات المُناسبة للتحرّك واستهداف مواقع الطرف الآخر.

إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قيام ملثمين باقتحام عدد من المنازل خلف مقر جمعية الدعوة الإسلامية وإلقاء القبض على عدد من سكانها بتهمة دعم القوات المسلحة، متهما حكومة الوفاق بالمسؤولية عن عمليات الاقتحام.

وأشار المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة لمحاولة ميليشيات حكومة الوفاق الهجوم على منطقة السبيعة، مؤكداً تدمير 12 آلية عسكرية وقتل أكثر من 15 مسلحاً في صفوف الميليشيات بينهم عدد من المرتزقة التشاديين وسبعة آخرون أغلبهم من مصراتة وتم طردهم ولاذوا بالفرار وسيطرت القوات المسلحة الليبية على مراصدهم ومواقعهم التي كانوا يتمركزون فيها قبل قيامهم بالهجوم.

كما تمكنت قوات الجيش من صد هجوم للجماعات الإرهابية على تمركزات الجيش الليبي في محور كاريزما جنوب طرابلس، وقال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إنه تم استهداف آليات الميليشيات المسلحة بمدفعية الهاون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، لافتا لعدم تسجيل خسائر تذكر بوحدات اللواء 73 مشاة بعد ثبات الوحدات بالنقاط المعلومة لدى غرفة العمليات الرئيسية.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن تمكن قوات الجيش الليبي من طرد المجموعات الإرهابية من منطقة العزيزية جنوب طرابلس، مؤكداً أن معركة الجيش في طرابلس هي معركة كبيرة لأنها ضد الإرهاب والدول التي تقف خلفه.

وأكد المسماري أن هناك عصابات إجرامية مدعومة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تعمل على إدارة عمليات الهجرة غير الشرعية في الصحراء وتسيطر على مناجم الذهب في الجنوب الليبي، مضيفا: «أحد أعضاء مجلس النواب الليبي المقاطعين يقود مجموعات إرهابية في مرزق، كما تم ترحيل الآلاف من أهالي المدينة وسرقة منازلهم».

وحذر المسماري من استخدام الإخوان لصفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم المدن والمكونات والقبائل لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية تستخدم قنوات إعلامية عديدة مدعومة من قطر وتركيا لنشر أكاذيبها.