رئيس المحكمة العسكرية الصومالية: مسؤولون في الحكومة يأوون عناصر «الشباب»

سمر إبراهيم (القاهرة)

اتهم رئيس المحكمة العسكرية العُليا في الصومال، ليبان علي يرو، عدداً من المسؤولين الحكوميين بإيواء عناصر من حركة الشباب الإرهابية في منازلهم، مشيراً إلى تزايد ظاهرة انشقاق عناصر من الحركة في مناطق ولاية جنوب غرب الصومال واستسلامهم للمسؤولين دون اتباع الإجراءات المطلوبة لتسجيلهم.

وأضاف يرو أن بعض المنشقين الآخرين يلجأون إلى منازل المسؤولين الذين تربط بينهم صلات قرابة دون إبلاغ أي معلومات عنهم إلى الأجهزة الأمنية، قائلاً: «لن نقبل من نائب أو ضابط عسكري أو مسؤول حكومي إيواء عناصر من حركة الشباب في منزله» محذراً بصفته القضائية العسكرية «اعتبار من يأوي إرهابي عضواً في الحركة»، حسب ما نقل عنه موقع «الصومال الجديد».

وتُعد تلك التصريحات الهامة هي الأولى من نوعها تصدر عن رئيس المحكمة العسكرية العُليا تجاه مسؤولي حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، في إشارة إلى تعاون المسؤولين الحكوميين، النواب، والضباط بإيواء عناصر الحركة الإرهابية وحمايتهم من المساءلة القانونية.

من جانبه، قال الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات التاريخية صلاح خليل إنه عقب تأسيس القاعدة العسكرية التركية في العاصمة مقديشو عام 2017، حيث تولت مهام تدريب قوات الشرطة، الجيش، وجهاز الأمن الصومالي، بدأ اختراق جميع الأجهزة السياسية الصومالية من قبل الدوحة وأنقرة، فهما وجهان لعملة واحدة وكلاهما يدعم الجماعات المتطرفة في المنطقة.

وأضاف خليل لـ «الاتحاد» أنه على رئيس المحكمة العسكرية العُليا، إصدار قرار عاجل بإغلاق القاعدة العسكرية التركية منبع التطرف والإرهاب في الدولة، أو توجيه خطاب مباشر إلى الرئيس محمد عبدالله فرماجو باتخاذ قرارات حاسمة تجاه إيواء الإرهابيين وتدريبهم في الدولة لمهاجمتها وتفكيكها، وذلك لتبرئة ساحته أمام الرأي العام الصومالي.

وأشار الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات التاريخية، إلى أن النزعات القبلية المتشددة التي تعاني منها الصومال لها تأثير بالغ على انتشار الإرهاب بها، واستغلت قطر وتركيا تلك النقاط المؤثرة، وقامتا باستقطاب العديد من الشباب وتصعيدهم إلى مناصب هامة في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر استخدام توظيف رؤوس الأموال، بخطة ممنهجة من مدير القصر الرئاسي السابق، والقائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات الصومالي، فهد ياسين، والمعروف بقرب علاقاته من أجهزة الاستخبارات القطرية، للهيمنة والسيطرة على مفاصل البلاد سياسياً، اقتصادياً، وعسكرياً استمراراً لزعزعة استقرار الدولة.

وأوضح خليل أن الصومال تعاني أيضاً من أزمة اقتصادية طاحنة، وقطر تستغل تلك الأزمة، فتقوم بضخ منح مالية، قروض، وإنشاء استثمارات اقتصادية ضخمة من أجل السيطرة على الاقتصاد، حتى تكون لها أذرع تتحكم بها في جميع مجالات الدولة بالصومال.