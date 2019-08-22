إشادة واسعة بخبرة حمدوك الدولية

الخرطوم (الاتحاد)

أشاد الناشطون والمدونون السودانيون، أمس، مجدداً بخبرة حمدوك الدولية الكبيرة، وأبرزوا سيرته الذاتية، حيث عمل أميناً عاماً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كما عمل خبيراً في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة وإدارة الموارد لمدة 30 عاماً، وعمل قبلها في وزارة المالية بالسودان، وحاصل على البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الخرطوم، ثم الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. كما لفتت السيدة منى عبد الله، زوجة حمدوك، أنظار المدونين والناشطين، الذين أبرزوا صورتها ومؤهلاتها الرفيعة، حيث حصلت على الدكتوراه في التنمية من جامعة ليدن في هولندا، وماجستير التربية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، ودبلوم عال في تنمية المجتمع من جامعة الخرطوم، بعد حصولها على البكالوريوس من جامعة الزقازيق المصرية.