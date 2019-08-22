بعد نقابات المحامين.. عشرات القضاة يقاطعون حفل أردوغان الرئاسي

شادي صلاح الدين (لندن)

قرر العشرات من قضاة محكمة الاستئناف العليا في تركيا الامتناع عن حضور احتفال بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، المزمع تنظيمه في الثاني من سبتمبر المقبل بالمجمع الرئاسي في أنقرة، لينضموا بذلك إلى نقابات المحامين في قرارهم، برفض حضور حفل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أحد أعضاء المحكمة، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، لصحيفة «جمهورييت» التركية، إن إقامة الحفل في القصر الرئاسي في أنقرة سيعيق الاستقلال القضائي.

وكانت 42 نقابة محامين في المحافظات، بما في ذلك في إسطنبول وأنقرة وإزمير، أعلنت رفضها تلبية دعوة لحضور الحدث بسبب المخاوف الأخلاقية، فيما أدى إلى زيادة التوتر بين القضاء والحكومة في البلاد، كما دعم مجلس إدارة اتحاد القضاة التركي القرار، مشدداً على «ضرورة أن يكون مكان إقامة الحفل بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية، وفي مكان لا يضر باستقلال القضاء، ويجب على كل مسؤول الاهتمام بذلك».

يذكر أن هذا التطور، جاء في الوقت الذي نددت فيه المفوضية الأوروبية بالتراجع الكبير في سيادة القانون والقضاء في تركيا.

ويعارض القضاة حصول الرئيس التركي على صلاحيات واسعة كجزء من النظام الرئاسي التنفيذي في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي، بما في ذلك الحق في تعيين أعضاء في مجلس القضاة والمدعين العامين.

وتم طرد حوالي 30 في المائة من القضاة والمدعين العامين في البلاد أو عزلهم من العمل، في حملة قمع واسعة لم يشهدها العالم من قبل في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.ويشير العاملون في المجال القانوني – محامون وقضاة – إلى أن إقامة هذا النوع من الاحتفالات بحضور رئيس الجمهورية الذي هو رئيس لحزب سياسي، يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، وقد يفسره البعض بأن ذلك قد يؤدي إلى عدم الحيادية في عملهم.