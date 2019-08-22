إسرائيل: عملية عسكرية قوية في غزة قريباً

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن وزير العلوم الإسرائيلي، أوفير أكونيس، أن إسرائيل تقترب من تنفيذ عملية عسكرية قوية في قطاع غزة، لكن موعدها لم يحدد بعد.

وأضاف أكونيس، وفقاً لتلفزيون «كان»: «وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولاً بتوفير الأمن إلى مواطنينا».

وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مواقع في قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وكان طيران الاحتلال الحربي، قد قصف مساء أمس الأول موقعاً بحرياً فلسطينياً، بذريعة الرد على إطلاق قذيفة هاون انفجرت في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي «سدوت نيجيف». وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم رصد عملية إطلاق قذائف أخرى من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وأن الجيش رد باستهداف مواقع أخرى في شمالي القطاع.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية: إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مواقع في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن طيران الاحتلال استهدف موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة، بثلاث غارات متتالية فيما سُمع دوي انفجار قوي جنوب مدينة غزة.

كما دوت أصوات الانفجارات شمال ووسط قطاع غزة، فيما أطلق الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة صوفا على الحدود الشرقية للقطاع.

إلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين قرب سجن «عوفر» غرب رام الله، واعتقلت شاباً بعد التنكيل به.

واعتقل الشاب، خلال قمع وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، نظمها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الوقفة.