سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينج" تواجه نفاد الغذاء

أعلنت جمعية "أطباء بلا حدود" الخيرية اليوم الخميس، أن سفينة "أوشن فايكينج" وهي سفينة إنقاذ مهاجرين تقطعت بها السبل منذ ما يقرب من أسبوعين بين إيطاليا ومالطا، تواجه نفاد الإمدادات الغذائية.
وكتبت المنظمة على "تويتر": "لم يبق سوى حصص غذائية معتادة تكفي لخمسة أيام فقط، بحسب المسؤول اللوجيستي لمنظمة أطباء بلا حدود على متن أوشن فايجينج، ويشعر فريقنا الطبي بقلق متزايد إزاء التدهور السريع في الحالة الصحية النفسية للمهاجرين".
وأضاف: "356 ناجياً تقطعت بهم السبل لمدة 13 يوماً. ولم يتم تحديد مكان آمن لهم حتى الآن".
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