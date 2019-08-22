كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنصار المقاومة يواصلون تظاهراتهم ضد "وزير خارجية الملالي" والأخير يرد بتهديد خطير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنّ وزير خارجية الملالي، محمد جواد ظريف، هدد المتظاهرين الإيرانيين في ستوكهولم بالقتل، متفاخرًا بوقاحة نظامه، مشيراً إلى أن عناصر وعملاء النظام لن يسمحوا لهم بالعيش لمدة دقيقة، وأنهم "سيأكلونهم أحياء"، بحسب المقاومة.

وذكرت المقاومة الإيرانية أن "ظريف" هاجم المحتجين الذين يلاحقونه بالتظاهرات في السويد، أثناء مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية في 21 أغسطس.

وأوضحت المقاومة أن تصريحات وزير خارجية الملالي، تكشف عن طبيعته القاتلة وطبيعة نظام الملالي العائد إلى العصور الوسطى، الذي أعدم 120 ألف معارض لأسباب سياسية في العقود الأربعة الماضية.

وبينت المقاومة قائلة "عندما يهدّد وزير خارجية الملالي، المتظاهرين الإيرانيين بالقتل في ستوكهولم، يمكن للمرء أن يتخيل ما يحدث في سجون النظام وغرف التعذيب، وكيف تتم معاملة المعارضين والسجناء السياسيين".

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ولفتت المقاومة أن تصريحاته تكشف مرة أخرى أن استقبال وزير خارجية الملالي يشجع النظام على التمادي في الإرهاب والقتل ونشر الحرب، من جهة؛ كما يتعارض بوضوح مع مصالح الشعب الإيراني، الذي يسعى إلى الإطاحة بالحكم الكهنوتي وتحقيق الديمقراطية والسيادة الشعبية في إيران.

يشار إلى أن الجاليات الإيرانية، نظمت تظاهرات كبيرة، في النرويج اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الخارجية النرويجية.

وتأتي تلك التظاهرات احتجاجاً على التفاوض مع ممثل نظام الملالي، الممثل في وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واعتراضاً على زيارته إلى السويد والنرويج .

وأكدت المقاومة الإيرانية في بيان أن التفاوض مع "ظريف" خيانة للشعب الإيراني، وتغاضي واضح عن جرائم الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.

