كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجمان: القوات المسلحة الليبية نجحت في التقدم بعدد من المحاور الهامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن العقيدة والأسلوب العسكري الذي تتبعه القوات المسلحة في حربها ضد الميليشيات في ليبيا هو استدراج تلك الميليشيات وفتح ثغرات لها حتى تتحرك من المواقع التي تتمركز فيها.

وأضاف "الترجمان" في مداخلة هاتفية له بنشرة "أخبار TeN" والمذاعة على فضائية"TeN"، أن تلك الميليشيات يستخدمون المواطنين والمؤسسات الليبية للأحتماء بهم وما يعمل عليه الجيش الليبي هو استدراجهم إلى ساحات مفتوحه للقتال، موضحا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تتفهم ذلك الأمر جيدا وتتعامل بحرفية جيده.

وأكد رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي أن القوات المسلحة الليبية نجحت في التقدم بعدد من المحاور الهامة على الساحة الليبية.