كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 9 أعوام ونصف لسوري قتل ألمانيا طعناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة ولاية سكسونيا بالسجن 9 أعوام و6 أشهر ضد سوري يبلغ من العمر 24 عاماً بعد إدانته بقتل ألماني طعناً بالسكين.

ورأت المحكمة ثبوت جريمة القتل الخطأ والإيذاء الجسدي، على الشاب السوري.

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وحكم المحكمة بمدينة كيمنيتس ليس نهائياً، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الجنائية الاتحادية.

توصل القضاة بعد 19 جلسة محاكمة إلى قناعة بأن السوري علاء اس طعن الألماني دانيل اتش 35 عاماً بالتعاون مع عراقي هارب، وذلك في 26 أغسطس 2018.

أدرج اسم الجاني العراقي المشتبه به في قائمة الملاحقين جنائياً على مستوى العالم.