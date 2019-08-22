فنانون مغاربة اشتغلوا في مهن مختلفة قبل شهرتهم-فيديو

كسب عدد من النجوم المغاربة، شهرة ونجومية كبيرة بفضل فنهم وأعمالهم، وهو مايوفر لهم مدخولا ماليا مهما، غير أن ذلك لم يكن منذ البداية، إذ عملوا بمهن مختلفة بمجالات متعددة.
كثير من النجوم المغاربة استطعوا الوصول لهدفهم في احتراف ما يحبون، بدل مهن أخرى اشتغلوا فيها إما بفضل مؤلاتهم العلمية، أو لرغبتهم في كسب المال لظروفهم الخاصة.
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