ولي العهد يستقبل أطفال القدس المشاركين بالمخيم الصيفي

استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ12 للمخيم الصيفي، الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت رعاية الملك، رئيس لجنة القدس.
وجاء هذا الإستقبال بأمر من الملك محمد السادس، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث أخذت لولي العهد صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم ومؤطريهم.
وعلى غرار الدورات الإحدى عشر الماضية، يستفيد من هذه الدورة التي تحمل إسم “دورة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء”، 50 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 11 و13 سنة، مرفوقين بخمسة مؤطرين مقدسيين.
ويندرج برنامج التخييم السنوي، الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال المدينة المقدسة، ضمن أنشطتها الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع المقدسي، وذلك في إطار مخططها الاستراتيجي الذي يولي العناية القصوى للبرامج والمشاريع الاجتماعية التي يعود أثرها المباشر والملموس على مختلف فئات السكان، بما فيها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.
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