محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإيمانويل ماكرون، خلال الاتصال، علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وسبل تنمية تعاونهما المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وتطرق الجانبان إلى تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك ودعم مختلف الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
يأتي الاتصال قبيل عقد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب الجاري، لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا والملفات الاقتصادية والسياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
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