النشرة: توقيف 6 سوريين في حاصبيا على خلفية اقامات منتهية الصلاحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب ​مرجعيون​ - حاصبيا على طريق المجيدية ​الماري​ قضاء حاصبيا، ستة سوريين على خلفية اقامات منتهية الصلاحية لبعضهم، والبعض الآخر دون أوراق ثبوتية".

وأشار الى أنه "قد تم تسليمهم جميعا الى مخفر ​قوى الأمن​ في ​راشيا الفخار​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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