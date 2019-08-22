حسن مراد: تصريف الانتاج بحاجة لعلاقة صحية مع الشقيقة سوريا

اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "تصريف الانتاج بحاجة لعلاقة صحية مع الشقيقة ​سوريا​ لأنها المعبر الوحيد لإنتاجنا وهذا المطلب محق بالنسبة للمزارع والتاجر وكل حريص على ​الاقتصاد اللبناني​"، مؤكدا ان "علينا ك​حكومة​ ان نتوقف عن التكابر و التفكير جدياً بتصريف الانتاج بأقل كلفة ونسمع صرخة ​المزارعين​ والصناعيين".

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