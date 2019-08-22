الحريري التقى بطيش وبحث معه الأوضاع الاقتصادية العامة

بحث رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ مع وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ الأوضاع الاقتصادية العامة.

كما التقى الحريري، وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا عائدة لوزارته. واستقبل الجريري سفيرة ​سريلانكا​ في ​لبنان​ ويجيراتني مندس في زيارة وداعية، كما التقى سفير لبنان في ​روسيا​ ​شوقي بو نصار​، وزوده بالتوجيهات اللازمة.



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