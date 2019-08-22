رئيس الحكومة التونسية يفوض صلاحياته لوزير حتى انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​ تفويض صلاحياته مؤقتا لوزير طيلة حملة ​الانتخابات الرئاسية​ المبكرة، وهو من أبرز المرشحين لها.

وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي "لغلق باب التأويلات واستعمال امكانيات ​الدولة​ وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، اعلن اليوم وطبقا للدستور أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان الى آخر يوم من الحملة الانتخابية"، مؤكدا أن قراره "بالتفويض المؤقت" لصلاحياته جاء عن "قناعة وأردت أن اطلب ثقة التونسيين بامكانياتي الخاصة".

وينتهي التفويض مع نهاية الحملة الانتخابية التي تنطلق في الثاني من شهر أيلول وتختتم في 13 من نفس الشهر. وينص الفصل 92 من ​الدستور​ التونسي على أن "تسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء".