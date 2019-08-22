استعدادا للرئاسة.. رئيس الحكومة التونسي يتنحى عن منصبه “مؤقتا”

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد في كلمة بثّتها التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، أنّه قرّر تفويض صلاحياته إلى نهاية الحملة الانتخابية إلى كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، بصفة مؤقتة، حسب ما ينص عليه الدستور.

ونقل موقع “موزاييك” عن الشاهد قوله ”اتخذت هذا القرار عن قناعة، وأريد أن أطلب ثقة التونسيين بإمكانياتي الخاصة وجمهوريتنا وديمقراطينا أفضل من المصالح الخاصة وكما قال الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الكل ماشي والدولة باقية” .

وأوضح يوسف الشاهد في ردّه على من طلبوا منه الاستقالة، بأنّ استقالته تعني استقالة الحكومة ككل، متابعا ”من باب المسؤولية اخترت عدم تعطيل عمل الدولة لأنّ تونس أمانة واستغرب حقا من السياسيين الذين يتحدّثون دون دراية عن الدستور الذي يسمح لي بالترشّح وأنا في منصبي”.