سبورتينع لشبونة يعرض نجمه على ريال مدريد

عرض نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم، على ريال مدريد الإسباني، شراء لاعبه برونو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “أس” الإسبانية، أن سبورتينع لشبونة يرغب في بيع نجمه البرتغالي إلى “الميرنغي” مقابل 70 مليون أورو، حيث أوكل مهمة اتمام الصفقة لخورخي مينديز أشهر وكيل للاعبين في القارة الأوروبية.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن خطوة لشبونة تأتي بعد فشل مفاوضات انتقال فيرنانديز لفريقي توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، بسبب ضعف المقابل المادي، ليلجأ مسؤولو الفريق إلى خورخي مينديز للبحث عن عرض لبيع اللاعب بالشروط المادية المحددة سلفا.

وأشارت “أس”، أن سبورتينغ لشبونة تواصل مع ريال مدريد عن طريق مينديز، لعرض خدمات صاحب 24 ربيعا على الفريق الملكي، علما أن اللاعب وقع 35 هدفا في 55 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي.