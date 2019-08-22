رئيس جنوب السودان يقيل وزراء من مناصبهم أبرزهم وزير الخارجية

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إعفاء عدد من الوزراء وتعيين آخرين، ضمن عدة قرارات أصدرها الإثنين.

وشملت القرارات إعفاء كل من نيال دينق من وزارة الخارجية، وربيكا جشوا من وزارة الطرق والجسور، وأووت دينق أشويل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وجيما نونو كمبا من وزارة المياه والكهرباء.

وعيّن الرئيس سلفاكير كلاً من أووت دينق وزيرة لوزارة الخارجية، وجيما نونو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وألفريد أكووج لوزارة الحياة البرية، وسايمون مجوك لوزارة الطرق.

وتضمنت القرارات أيضاً تعيين جاكوب ماتهول والياً لولاية تويج، وأتيموثي جورج لولاية أكوبو.



