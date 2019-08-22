السويدي: الإقبال على الترشح لـ"الوطني" بالإمارات يعكس وعيا مجتمعيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن المشاركة الفاعلة وارتفاع عدد المرشحين في 2019 مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة يعكس وعيا مجتمعيا عاليا بأهمية الحدث والدور الحيوي الذي يلعبه المجلس.

وقال السويدي، في تصريحات صحفية، إن لجنة إمارة عجمان أنجزت بنجاح كامل عملية استقبال طلبات المرشحين للانتخابات وسط ارتياح عام من قبل المتقدمين لما شهدته مرحلة التسجيل من تسهيلات ودقة عالية من قبل فريق العمل خلال المدة المحددة بالتنسيق المتواصل مع اللجنة الوطنية للانتخابات ومختلف الجهات في الإمارة.

وأشار إلى أن أيام التسجيل عموما تميزت بإقبال جيد إلى جانب الغياب التام لأي شكوى أو ملاحظة تتعلق بمسار العمل أو الإجراءات المتبعة علاوة على المشاركة الواسعة من فئتي الشباب والنساء.

وثمن السويدي الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة طوال الفترة الماضية وتفانيهم في العمل أثناء التحضير لعملية التسجيل لاستقبال طلبات المرشحين وهو ما ترجمه رضا وارتياح المتقدمين، مشيدا بدعم وتعاون الأجهزة المعنية في الإمارة لتذليل الصعاب خلال فترتي الاستعداد والتسجيل.