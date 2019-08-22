- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/8/22 08:19 م بتوقيت أبوظبي
حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق بن لادن
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال إسبر، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مساء الأربعاء، لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "هذا ما أفهمه".
وأضاف: "ليست لديّ تفاصيل.. وإذا كانت لديّ تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية مطلع أغسطس/آب أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.
ورفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا، وكان ترامب قال للصحفيين: "لا أريد التعليق".
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة، ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.
وأضافت: "لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان أطلقت عليه تسمية "ولي عهد الجهاد".
ونشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في مايو/أيار 2011.
وأدى مقتل والده وصعود تنظيم داعش الإرهابي الأكثر قسوة، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.