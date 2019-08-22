وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال إسبر، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مساء الأربعاء، لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: "هذا ما أفهمه".

وأضاف: "ليست لديّ تفاصيل.. وإذا كانت لديّ تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مطلع أغسطس/آب أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.

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ورفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا، وكان ترامب قال للصحفيين: "لا أريد التعليق".





وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة، ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

وأضافت: "لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان أطلقت عليه تسمية "ولي عهد الجهاد".

ونشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في مايو/أيار 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم داعش الإرهابي الأكثر قسوة، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.