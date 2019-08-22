"إيجاد" تدعو للقاء سلفاكير ومشار لدفع السلام بجنوب السودان

دعت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد" إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن يجمع بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، لحل القضايا العالقة ودفع عملية السلام بهدف تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر المقبل.

وقال بيان صادر عن "إيجاد"، الخميس، إن اجتماع وزراء خارجية الهيئة الذي عقد أمس الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أوصى بضرورة عقد اجتماع بين سلفاكير ونائبه السابق مشار؛ لاستكمال القضايا المتبقية من اتفاق السلام الموقع بينهما.

وطالب البيان أيضاً بالإسراع في حل القضايا العالقة المتمثلة في الترتيبات الأمنية الخاصة بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة بجنوب السودان، إلى جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها.





وأوصى اجتماع وزراء الخارجية أيضاً بعقد قمة لرؤساء دول "إيجاد" منتصف الشهر المقبل؛ لبحث مختلف القضايا الراهنة وقضية السلام في جنوب السودان ووضع زعيم المعارضة مشار الذي ما زال تحت الإقامة الجبرية.





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وطالب البيان حكومة جنوب السودان بالشفافية ووضع آليات المساءلة، وأكد ضرورة إعادة تشكيل لجنة نزع السلاح وإعادة الاندماج بنهاية أغسطس 2019، كما شدد على أهمية تجميع وتدريب وتوحيد 50٪ على الأقل من القوات الموحدة الضرورية من الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، البالغ عددها 83 ألف جندي ونشرهم قبل نهاية سبتمبر 2019.



وناشدت "إيجاد" الأطراف مواصلة الحوار والتشاور بشأن قضية عدد الولايات وحدودها، بهدف التوصل إلى حل مشترك وتقديم تقرير لقمة رؤساء دول الهيئة التي ستعقد منتصف الشهر المقبل.

ولا تزال الترتيبات الأمنية الخاصة بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، إلى جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها، عالقة بين الطرفين وينتظر أن يتم التوافق على حسمها.

وفي 5 سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان في أديس أبابا اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء "إيجاد" التي ترعى عملية السلام في جنوب السودان.

و"إيجاد" هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الأفريقي (شرق)، وهي جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، الصومال، السودان، جنوب السودان وأوغندا.

وكان وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد) عقدوا اجتماعا الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول سبل تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان وترتيبات الفترة الانتقالية المقرر لها نوفمبر المقبل.



