التحالف يسقط طائرتين مسيرتين ويتوعد الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت قوات التحالف العربي عن اتخاذ الإجراءات الرادعة لتدمير قدرات الميليشيات الإرهابية الحوثية بكل صرامة، بعدما تصدت لطائرتين مسيرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيرة) أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه خميس مشيط.

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وأوضح أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبين أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيات الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية الذين تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.