المؤتمر الهندي: اعتقال وزير المالية أسبابه انتقامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

أعلن حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض أمس، أن اعتقال وزير المالية السابق، بي. تشيدامبارام، بتهم فساد كان انتقاميا، ومحاولة لتحويل الانتباه عن أزمة اقتصادية.

وألقى مكتب التحقيقات المركزي القبض على تشيدامبارام الذي شغل حقائب المالية والداخلية مع حكومات سابقة بقيادة حزب المؤتمر أمس الأول، بتهمة الفساد وغسل الأموال. وتسلق ضباط مكتب التحقيقات المركزي جدران منزل تشيدامبارام بالعاصمة الهندية في عملية اعتقال مثيرة، ويجرى استجوابه في مقر مكتب التحقيقات المركزي، على خلفية ادعاءات تفيد بأنه قد قام بتصفية استثمارات أجنبية في شركة إعلامية، مقابل تلقي رشاوى بينما كان وزيرا للمالية.