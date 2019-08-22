نقيب اصحاب مكاتب السفر: على المواطن الاطلاع على الشركات السياحية التي يتعامل معها

أكد نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر ​جان عبود​ "اننا نسجل استياءنا وأسفنا على الذي حصل وكنقابة سياحة وسفر يهمنا تنبيه المواطنين ان يعرفوا مع من يتعاطوا بالأساس والتعاطي مع شركات مرخصة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبود أن "هناك إجازات في الليسانس تؤخذ من ​وزارة السياحة​، وهناك شعار النقابة يجب ان يتواجد في المكتب وهناك بيانات اخرى وعلى المسافر التأكد من وجود هذه الأشياء".

وأشار الى "أنني أؤكد معظم الركاب الذين وقعوا ضحية إحتيال شركة "نيو بلازا تورز" اشتروا من غير مرخصة من وزارة السياحة، وهؤلاء سطرت ​محاضر ضبط​ بحقهم ووزاةر السياحة تعلم بهم".

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