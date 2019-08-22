عبد الهادي: لا نريد إجازة العمل حتى ولو أعطى أبو سليمان كل التسهيلات

شدد ممثل ​حركة حماس​ في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​ على "أننا لا نريد إجازة العمل حتى ولو أعطى وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ كل تسهيلات لذلك"، مشيرا الى أن "هناك نية لإقامة تحركات على الحدود اللبنانية الفلسطينية بالتنسيق مع القوى والأحزاب اللبنانية وأنه حتى اللحظة لم يعلن وزير العمل عن تجميد قراره بشكل رسمي على الرغم من تجميد قراره فعلياً، مطالباً إياه بالتجميد".

واعتبر أن "الوجود الفلسطيني في لبنان وجود إيجابي وهو شريك في ​الأمن​ والاستقرار في هذا البلد"، مشدداً على أن "​الفلسطينيين​ في لبنان يرفضون ​التوطين​ والتهجير ويتمسكون ب​حق العودة​"، جازما أن "التحركات في ​المخيمات الفلسطينية​ مستمرة وستأخد أشكالاً جديدة".

وفيما يخص قرار ​الحكومة اللبنانية​ الأخير قال "ننتظر بلورة قرار فلسطيني رسمي حول قرار الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة لمتابعة ملف العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان".