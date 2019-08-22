أسود: توقيف المقلع والكسارة في لبعا والعمل جار لتوقيف مجبل الباطون

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في حديث تلفزيوني إلى انه "تم توقيف المقلع والكسارة في لبعا والعمل جار لتوقيف مجبل الباطون وآخر انذار ارسله النائب حسين الحاج حسن لم يلتزم به"، معتبراً أن "وزير الصناعة وائل أبو فاعور يطبق ​سياسة​ النائب بهية الحريري ونحن أمام ابتزاز يحصل من قبل وزارة الصناعة، لدينا مشاهد في جبل الريحان مخيفة، واليوم نعيش نفس الدوامة في مكان آخر".

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