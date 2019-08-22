مصادر الوطني الحر لـMTV: القوات طرحت اسما مارونيا واحدا من أجل التعيينات

لفتت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة الـ"MTV" إلى أن "​القوات اللبنانية​" طرحت اسما مارونيا واحدا من أجل ​التعيينات​ وكان المطلوب اقتراح أكثر من اسم وتم اختيار اسم ماروني آخر لأنه أكفأ ولو تقدموا بأكثر من اسم كان من الممكن اختيار المرشح الاقرب لهم".

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