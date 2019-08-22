روني لحود: تطبيق قانون تسوية مخالفات البناء فهو سيأتي بالنفع على المؤسسة

أوضح مدير مؤسسة الاسكان روني لحود أنه "في حال تم تطبيق قانون تسوية مخالفات البناء فهو سيأتي بالنفع على المؤسسة، حيث أنه بحسب التقديرات يمكن أن يأتي بمدخول بحدود الـ750 مليار ليرة للدولة اللبنانية والنسبة تتقسم بنسبة 40 في المئة لخزينة الدولة، 30 في المئة للبلديات و30 في المئة لمؤسسة الاسكان".
وفي حديث تلفزيوني، لفت لحود إلى "إننا نناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدعم موضوع الاسكان وهو يحاول المساعدة ووعدنا بتصريح له من قصر بعبدا برزمة جديدة".
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