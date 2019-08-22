أكدت مصادر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "الحريري لم يتطرق للعقوبات الأميركية خلال ​جلسة الحكومة​ وطالب بعدم الاصراف في التحليل حول التصنيف، مؤكداً أنه "عملنا اللي علينا مع الأميركان" والوضع ليس خطير".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: الحريري لم يتطرق للعقوبات الأميركية خلال جلسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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