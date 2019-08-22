مجلس الأمن دعا المجتمع الدولي لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية

أكد ​مجلس الأمن الدولي​ أن "تنصيب رئيس الوزراء ​السودان​ي وتشكيل المجلس السيادي خطوات مهمة لتحقيق السلام والأمن لشعب السودان"، مشيداً بـ"التزام ​السودانيين​ بالانتقال السلمي ورحب بتعهد ​الحكومة​ بضمان التطبيق الفعال للاتفاقات الانتقالية". كما رحب بـ"دور الوساطة الحيوي الذي قام به الاتحاد الإفريقي و​إثيوبيا​، والدعم المقدم من الهيئة الحكومية الدولية للتنمية و​الأمم المتحدة​ و​جامعة الدول العربية​ وآخرين في ​المجتمع الدولي​"، مبدياً "الترحيب والدعم لتعهد الجهات باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي والدين والمعتقد، والتزام الجهات تجاه المساءلة والعدالة".

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