وزير دفاع أميركا: مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ "مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن"، مشيراً إلى أنه "ليست لدي ​تفاصيل​. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".

وذكرت وسائل إعلام أميركية، مطلع آب أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية نفذت بمشاركة ​الولايات المتحدة​، وذلك نقلا عن مسؤولين في ​الاستخبارات الأميركية​.