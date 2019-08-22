أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر "مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن"، مشيراً إلى أنه "ليست لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".
وذكرت وسائل إعلام أميركية، مطلع آب أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية نفذت بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع أميركا: مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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