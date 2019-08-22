غريفيث: عقدت لقاءً مثمراً من زعيم الحوثيين بصنعاء

لفت المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ إلى انه "عقد لقاءً مثمراً مع زعيم جماعة "​أنصار الله​" عبدالملك الحوثي، حول تطبيق ​اتفاق ستوكهولم​، الذي توصل له الفرقاء اليمنيون نهاية 2018"، مشيراً إلى أن "اللقاء المثمر مع الحوثي بحث مسألة تنفيذ اتفاق ​الحديدة​، والعودة الى العملية السياسية".

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