"موديز": آفاق إيجابية لقطاع الطيران والدفاع عالميا

أفادت وكالة "​موديز​" للتصنيف الائتماني بأن "الآفاق المستقبلية لقطاع الطيران والدفاع على مستوى ​العالم​، ما تزال إيجابية خلال الـ 12- 18 شهرا"، مشيرةً إلى "الاستئناف المتوقع لنمو أرباح التشغيل للقطاع بأكثر من 10 بالمئة في 2020، مقابل ما يتراوح بين 5 -7 بالمئة في 2019".

ولفتت إلى أنه "رغم أن التوقعات ما تزال إيجابية، إلا أنها أقل تفاؤلا مما كانت عليه قبل 12 شهرا، بسبب التوترات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في ​كوريا الشمالية​ و​الشرق الأوسط​"، مشيرةً إلى أن "هذا يبطيء من نشاط ​الاقتصاد​ الكلي عدا عن التأخير المحتمل في التسليم طائرات بوينغ من طراز ماكس 737".