"موديز": آفاق إيجابية لقطاع الطيران والدفاع عالميا

أفادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بأن "الآفاق المستقبلية لقطاع الطيران والدفاع على مستوى العالم، ما تزال إيجابية خلال الـ 12- 18 شهرا"، مشيرةً إلى "الاستئناف المتوقع لنمو أرباح التشغيل للقطاع بأكثر من 10 بالمئة في 2020، مقابل ما يتراوح بين 5 -7 بالمئة في 2019".
ولفتت إلى أنه "رغم أن التوقعات ما تزال إيجابية، إلا أنها أقل تفاؤلا مما كانت عليه قبل 12 شهرا، بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في كوريا الشمالية والشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "هذا يبطيء من نشاط الاقتصاد الكلي عدا عن التأخير المحتمل في التسليم طائرات بوينغ من طراز ماكس 737".
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