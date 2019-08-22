دعت رئيسة لجنة ​السياسة​ الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي انيكن هوئيت فلدت خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، ​طهران​ الى "العودة لالتزاماتها في ​الاتفاق النووي​"، مشيرةً إلى أنه "على رغم تحالفنا مع ​الولايات المتحدة​ ، فإن ​أوسلو​ تدعم بقوة الاتفاق النووي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة نرويجية: نحث إيران على العودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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