السلطة الفلسطينية تستعيد جزءا من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أنه "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب ال​إسرائيل​ي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول و​المحروقات​ التي تشتريها ​السلطة الفلسطينية​ من إسرائيل وقدرها حوالى ملياري شيكل أي 512 مليون يورو".

وتشكل هذه الأموال جزءا من عائدات ​الضرائب​ التي تحتجزها إسرائيل منذ شباط بحجة أنها تدفع لعائلات ​الفلسطينيين​ المتهمين بارتكاب هجمات ضد إسرائيل والأسرى المعتقلين لدى إسرائيل.