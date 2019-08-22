المتحدث باسم الداخلية العراقية: هدم أربعة أوكار لداعش في كركوك

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن عن "هدم أربعة أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك"، مشيراً إلى أن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعات المستمرة لأوكار عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك وبعد تسخير المصادر السرية، تضبط 4 أوكار بالتعاون مع قوة من لـ20 شرطة اتحادية".
وفي بيان له، لفت معن إلى أنه "تم العثور بداخل الأوكار على ملابس عسكرية و3 صواريخ قاذفة ضد الدروع وقذيفتي هاون وحشوة هاون ورمانة، فضلا عن أوراق مدون فيها صرف مبالغ مالية لعناصر "داعش"، مشيراً إلى "رفع المواد وهدم الأوكار دون حادث يذكر".
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