المتحدث باسم الداخلية العراقية: هدم أربعة أوكار لداعش في كركوك

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الداخلية العراقية​ ​اللواء​ ​سعد معن​ عن "هدم أربعة أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي في ​محافظة كركوك​"، مشيراً إلى أن "مفارز استخبارات ​الشرطة​ الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعات المستمرة لأوكار عناصر عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك وبعد تسخير المصادر السرية، تضبط 4 أوكار بالتعاون مع قوة من لـ20 شرطة اتحادية".

وفي بيان له، لفت معن إلى أنه "تم العثور بداخل الأوكار على ملابس عسكرية و3 ​صواريخ​ قاذفة ضد الدروع وقذيفتي هاون وحشوة هاون ورمانة، فضلا عن أوراق مدون فيها صرف مبالغ مالية لعناصر "داعش"، مشيراً إلى "رفع المواد وهدم الأوكار دون حادث يذكر".