هيئة العمل الفلسطيني المشترك دعت لتصعيد التحركات للضغط على الحكومة

دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك و​اللجان الشعبية الفلسطينية​ و​الحراك الشعبي​ في ​مخيم عين الحلوة​ الى "ضرورة تصعيد التحركات السياسية والشعبية والاعلامية في كافة ​المخيمات الفلسطينية​ عموماً ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص. للضغط على ​الحكومة اللبنانية​ مجتمعة حتى يتم استثناء ​الفلسطينيين​ من ​قانون العمل​ المختص بالاجانب".

ودعت "​الشعب الفلسطيني​ الى المشاركة الواسعة في التظاهرة الجماهيرية الغاضبة في جمعة الغضب السادسة وذلك غداً الجمعة الموافق في 23 آب بعد صلاة الجمعة والتي ستجوب شوارع المخيم على ان التجمع والانطلاق من امام مسجد النور".

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