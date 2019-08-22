سائق يطعن شقيقته لشكه في سلوكها بأبو كبير بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

سدد سائق لشقيقته طعنتين، اليوم الخميس، لشكه في سلوكها، ببندر مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغ يتضمن قيام سائق، 31 سنة، مُقيم بههيا، بطعن شقيقته، 34 سنة، ربة منزل "مطلقة"، وذلك داخل منزلها ببندر مركز شرطة أبو كبير، لشكه في سلوكها.

وتبين أن المتهم استل سكينًا وأصاب شقيقته بطعنتين بالبطن والصدر، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وضبط المتهم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.