ممثلو اتحاد ذوي الإعاقة يطالبون محافظ الأقصر بتوفير مترجم لغة إشارة لصلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي الاتحاد النوعي لذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على مشكلاتهم، وذلك في إطار حرص المحافظ على اللقاء والتواصل مع مختلف فئات المجتمع والاستماع إلى مطالبهم.

تلخصت مطالب ممثلي الاتحاد النوعي لذوي الإعاقة فى توفير مترجم لغة إشارة أثناء صلاة الجمعة فى كل إدارة على مستوى المحافظة، وأيضاً توفير مقاييس فحص اتزان وقياس استجابة سمعية للطلاب الصم، وتوفير رسم كهربائي للشبكية والعصب البصرى للمكفوفين، وتوفير أخصائي علاج طبيعي يوم فى الأسبوع لمدارس التربية الفكرية، وتفعيل توظيف نسبة 5% فى الأماكن الحكومية والخاصة، و تخفيض نسبة 25% من قيمة الاشتراك بعضوية نادى المدينة والأقصر الرياضي.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بتوفير أتوبيس خاص بذوي الإعاقة للجهة التي تطلب ذلك سواء رحلات أو الاشتراك فى أنشطة رياضية وتفعيل قومسيون السيارات بالتنسيق مع المرور والصحة، ومخاطبة كل الجهات التي ترفض توظيف ذوي الإعاقة سواء قطاع عام أو خاص أو قطاع أعمال وفحص أسباب الرفض لاتخاذ اللازم طبقاً للقانون 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الإعاقة، كما وجه مديرية الصحة بتشغيل وحدة السمعيات بمستشفى الأقصر العام وتوفير الأجهزة والأطباء المعنيين بالكشف على ذوى الإعاقة بدلاً عن سفرهم لمحافظات مجاورة، ومخاطبة الأوقاف لتوفير مترجم لخطبة الجمعة.

حضر الاجتماع محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على المشروعات، ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والقوى العاملة.