الإمارات تختتم التسجيل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بـ555 طلب ترشح

اختتمت بالإمارات فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الخميس، والتي استمرت لمدة 5 أيام وسط إقبال كبير من المرأة والشباب على تقديم طلبات الترشح بالإضافة إلى الحضور اللافت لأصحاب الهمم.

وذكرت الوكالة الإماراتية في تقرير لها اليوم - أن عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بلغ 555 طلبا بنهاية اليوم الخامس والأخير لفترة تسجيل المرشحين منها 200 طلب للمرأة و 355 طلبا للرجال بينما سجل اليوم الخامس للترشح 98 طلبا.



ووصل إجمالي طلبات الترشح في إمارة أبوظبي بنهاية اليوم الأخير إلى 155 طلبا وفي دبي 98 طلبا وفي الشارقة 127

طلبا، كما بلغ إجمالي الطلبات في عجمان 32 طلبا وفي أم القيوين 23 طلبا إضافة إلى 65 طلبا في رأس الخيمة و55 طلبا في الفجيرة.

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وبلغ عدد الطلبات في إمارة أبوظبي 27 طلبا وفي دبي 26 طلبا كما تم تسجيل 18 طلبا في الشارقة و6 طلبات في عجمان .. بينما لم يتم تسجيل أي طلبات خلال اليوم الخامس في أم القيوين وسجلت رأس الخيمة 14 طلبا والفجيرة 7 طلبات.



كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من النساء خلال

اليوم الأخير في أبوظبي 13 طلبا وفي دبي 12 طلبا كما تم تسجيل 8 طلبات للمرأة في الشارقة وطلب واحد في عجمان ولم تسجل أم القيوين أي طلبات للمرأة في اليوم الخامس فيما سجلت رأس الخيمة 4 طلبات وطلبين في الفجيرة ليصل عدد الطلبات المقدمة من الإناث في اليوم الخامس إلى 40 طلبا.



ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر المقبل في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر وتستمر لمدة 27 يوما.



وكانت الإمارات أعلنت انطلاق عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأحد الماضي، الموافق 18 أغسطس.