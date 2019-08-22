رئيس الوزراء اليوناني: ناقلة النفط الإيرانية لن تمر من خلالنا

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ،اليوم الخميس، بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت محتجزة لدى جبل طارق وتم الإفراج عنها الأسبوع الماضي، لن تتجه نحو اليونان خلال إبحارها في البحر الأبيض المتوسط.
وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات أدلى بهاإلى شبكة "فرانس 24" - "إن السفينة لن تتجه نحو اليونان. لم نتلق طلبا منها بأن ترسي في ميناء يوناني".
النفطية الإيرانية للوصول إلى سوريا.
وكانت وزارة الخارجية اليونانية أعلنت أمس الأربعاء أن أثينا لن تقدم تسهيلات للناقلة
يذكر أن القوات البريطانية احتجزت الناقلة "أدريان داريا" في شهر يوليو الماضي قبالة سواحل جبل طارق، الخاضعة للتاج البريطاني، بسبب الاشتباه في تهريب نفط لسوريا، إلا أنه تم الإفراج عنها الأسبوع الماضي، رغم طلب الولايات المتحدة الأمريكية احتجازها مرة أخرى بسبب الاشتباه في وجود صلة لها بالحرس الثوري الإيراني.
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