مقدونيا الشمالية: اعتقال 45 مهاجرًا أثناء محاولة هروبهم إلى شمال أوروبا

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية، اعتقال 45 مهاجرًا وسائق الحافلة التي كانوا على متنها قرب معبر حدودي بشمال البلاد، حيث كانوا يريدون الهرب إلى شمال أوروبا من خلال صربيا.
وأضافت الشرطة - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس - أن المعتقلين منهم
شرعية قادمين من اليونان، حيث دفعوا أموالا إلى مهربي البشر لتهريبهم إلى شمال أوروبا من خلال صربيا، موضحة أن المعتقلين نٌقلوا إلى مخيم بالقرب من مدينة (غيفغليا) الواقعة جنوبي البلاد؛ تمهيدًا إلى ترحيلهم إلى اليونان.
وأشارت إلى أن المهاجرين كانوا قد تسللوا إلى البلاد بطريقة غير
يٌذكر أن الشرطة قد أعلنت أن إجمالي أعداد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بداية من النصف الأول من عام 2019 بلغ 10017 مهاجرًا.
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