العراق يوقع مع بريطانيا مذكرة تفاهم في مجال الأمن والدفاع

وقع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري مع نظيره البريطاني "بن والاس"، مذكرة تفاهم في مجال الأمن والدفاع، وذلك بمقر وزارة الدفاع البريطانية في لندن. البريطانية في لندن. وذكرت وزارة الدفاع العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس - أن التوقيع جاء على هامش زيارة الشمري لبريطانيا، وذلك في إطار تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث تعد بريطانيا شريكًا مهمًا بالنسبة للعراق في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب. أن التوقيع جاء على هامش زيارة الشمري لبريطانيا، وذلك في إطار تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث تعد بريطانيا شريكًا مهمًا بالنسبة للعراق في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب.

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